Sportverein in St. Tönis SC-St.Tönis-Gelände soll immer mehr zum Schmuckstück werden

Angedacht ist auch der Verkauf von Tages- und Dauerkarten, die neben dem Eintritt zu den Spielen auch die Beköstigung enthalten. „Wir wollten einfach den Komfort für unsere Gäste erhöhen“, sagt Holger Krebs, einer der Initiatoren einer Gruppe, die das Gesamtprojekt Mitte April in Angriff nahm. „Preislich wird sich das im normalen Rahmen bewegen, als ob man zum Spiel kommt und auch etwas verzehrt“, so Krebs, „ab der neuen Saison tritt das in Kraft“. Auch Oberligaspiele der 1. Mannschaft sollen punktuell nicht im Stadion, sondern auf dem ehemaligen SV-Platz ausgetragen werden, so wie beim Testspiel gegen den KFC Uerdingen vor einigen Tagen.