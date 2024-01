Demonstration in Tönisvorst Auch Tönisvorst sendet klares Zeichen für Demokratie

Am Ende tut das aber keinen Abbruch. Die Menschen gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. „Wichtig ist aber, dass wir nicht denken, jetzt die Hände in den Schoß legen zu können. Wir müssen jeden Tag für die Demokratie aufstehen“, betont Becks in seinen Abschlussworten. Leuchtenberg hatte zuvor in einer flammenden Rede, die immer wieder von Applaus unterbrochen wurde, ein Plädoyer für Demokratie gehalten. „Wir machen deutlich: Die Menschen sind nicht einverstanden, wenn die Demokratie ausgehöhlt und abgeschafft werden soll“, rief er, oder „Wir sind mehr!“. Auch konkret auf die AfD ging er ein. Diese sei ein „toxisches Gemisch aus Menschenverachtung, Rechtsradikalismus und Faschismus“.