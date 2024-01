Start auf dem Rathausplatz Demonstration für Toleranz in St. Tönis geplant

Die Demonstration in der Apfelstadt beginnt auf dem Rathausplatz in St. Tönis. Anschließend zieht der Demonstrationszug durch die Innenstadt und zurück zum Rathausplatz. Dort wird es eine Abschlusskundgebung geben, auf der auch Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) sprechen wird. Erwartet werden nach Angaben der Veranstalter rund 200 Teilnehmer. Die Polizei ist allerdings auch auf eine höhere Teilnehmerzahl vorbereitet, da zuletzt auf ähnlichen Demonstrationen die erwarteten Teilnehmerzahlen deutlich übertroffen wurden. In Nettetal-Lobberich beispielsweise hatten die Organisatoren eine ähnliche Zahl angemeldet. Am Ende gab die Polizei 1000 Teilnehmer an. Größere Verkehrsbehinderungen sind nach Polizeiangaben nicht zu erwarten. Mit Gegendemonstrationen wird nach aktuellem Stand ebenfalls nicht gerechnet.