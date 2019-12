Evangelische Gemeinde St. Tönis : Frühstück mit Spielen, Singen und Sitzsport im Demenzcafé

St. Tönis Ohne Ehrenamtler geht es nicht: 175 Frauen und 90 Männer engagieren sich unentgeltlich in der evangelischen Gemeinde St. Tönis. Eine von ihnen berichtet.

Sattler steht stellvertretend für die große Zahl von ehrenamtlich tätigen Gemeindemitgliedern. Insgesamt sind es in der Kirchengemeinde 175 Frauen und 90 Männer, die das unentgeltlich tun. Und zu tun gibt es genug. Die frühere Sachbearbeiterin Sattler bei der Telekom in Krefeld war bis zu diesem Jahr auch dreieinhalb Jahre lang Mitglied des Presbyteriums, zog sich daraus aber zurück. Ihr ist das Demenzcafé eine Herzensangelegenheit. Dienst am Menschen und für Menschen ist ihr besonders wichtig. Acht bis zehn Stunden pro Woche, so schätzt sie, ist sie auf verschiedensten Gebieten für das Ehrenamt tätig – bereits seit zwölf Jahren.

Einmal im Jahr unternehmen die Gäste des Demenzcafés mit den Betreuerinnen einen Ausflug. Der ging mal in den Krefelder Zoo, mal zur Dorenburg in Grefrath und in das Lehmbruck-Museum in Duisburg. Zuletzt gab es auch ein Weinfest, gemeinsam mit den Angehörigen der Gäste. Das Demenzcafé wird manchmal auch zum Tanzcafé, dann bleiben die Rollatoren in der Ecke, und es wird geschwoft.