Kinder- und Jugendtreffs in Tönisvorst : Treffen, ohne sich nahe zu sein

Tönisvorst Die beiden städtischen Jugendfreizeitzentren in Tönisvorst sind wieder geöffnet — natürlich unter Corona-Auflagen. Noch sind nicht alle Angebote wieder möglich, aber die Kinder stehen bereits vor der Tür und warten auf Einlass.

„Noch eine Stunde“, ruft Joanne Thiedecke aus der Tür hinaus und lächelt. Es dauert noch eine ganze Weile, bis sie die fünf Kinder draußen hinein lassen darf. Wegen der Corona-Krise sind die Öffnungszeiten in dem Vorster Kinder- und Jugendtreff „Das Wohnzimmer“ derzeit kürzer als sonst – aber immerhin ist wieder geöffnet, sagt Thiedecke erleichtert. Sie und Einrichtungsleiterin Perihan Barulay haben alles vorbereitet, damit das Hygiene-Konzept eingehalten werden kann. Die Kinder draußen vor der Tür können es kaum erwarten. „Ich werde malen“, sagt Darius (10), der am Dienstag schon im Wohnzimmer war. Der achtjährige Ben kündigt an: „Ich spiele Playstation.“

JFZ Das Jugendfreizeitzentrum „Treffpunkt JFZ“ an der Gelderner Straße 61 in St. Tönis öffnet im Moment montags bis donnerstags in zwei Zeitspannen: von 14 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 19 Uhr. Kontakt: treffpunktjfz.wordpress.com.

Normalerweise kommen täglich etwa 20 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in die Einrichtung; sie machen die größte Gruppe aus. Ab 18 Uhr sind die Jugendlichen an der Reihe. Derzeit aber dürfen nur sechs Personen auf einmal hinein, und sie müssen sich vorab anmelden. Die Kurse pausieren. Immerhin: Der Billardtisch und die Playstation dürfen genutzt werden. In der halben Stunde zwischen den Zeitfenstern für die Kinder und Jugendlichen bewegen sich Thiedecke und Barulay durch die Einrichtung, lüften und desinfizieren – Tische, Armlehnen, Klinken, die Controller der Spielekonsole, Billardqueues, Stifte. „Wir sind sehr vorsichtig, weil wir die Verantwortung für unsere Besucher tragen“, sagt Leiterin Barulay. Schon bei der Begrüßung tragen sie und ihre Kollegin eine Mund-Nasen-Maske. Dadurch soll den Kindern erspart werden, dass jemand zurückweicht, wenn sie unbedacht zu nah herankommen. Sobald sie beispielsweise zum Malen am Tisch sitzen, können die Kinder ihre Maske ablegen. „Die meisten kennen das alles schon, wir mussten niemanden ermahnen“, sagt Barulay. Wegen der Corona-Einschränkungen ist das Osterferienprogramm ausgefallen. Wie es in den Sommerferien ist, müsse man sehen, sagt Thiedecke: „Die Planung liegt auf Eis. Wir müssen abwarten, was erlaubt ist.“