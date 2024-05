Hilfsprojekt aus Vorst Action Medeor hilft nach Flutkatastrophe in Tansania

Christoph Bonsmann, bis Ende März im Vorstand von Action Medeor in Tönisvorst und seit April als Generaldirektor Afrika in Tansania im Einsatz, erlebt das Wetterextrem hautnah vor Ort mit. „Seit wir Anfang April angekommen sind, regnet es quasi ununterbrochen. Hunderttausende Menschen mussten bereits aus ihren Häusern fliehen, wichtige Infrastruktur wurde zerstört“, berichtet Bonsmann aus dem tansanischen Standort von Action Medeor in der Nähe der Hauptstadt Daressalam. „Durch die Überschwemmungen hat es viele Verletzte und leider auch Todesopfer gegeben. Gerade bereiten wir in unserem Medikamentenlager eine Lieferung mit medizinischen Hilfsgütern für Krankenhäuser in der besonders betroffenen Rufiji Region vor“, sagt er.