60 Jahre Medikamentenhilfswerk Action Medeor ist ein rüstiger Senior

Damals war der Bürgermeister von Tönisvorst, Richard Beckers, Geschäftsführer von Action Medeor und das Hilfswerk hatte schon 22 Jahre erfolgreiche Arbeit geleistet. Am Dienstag, 13. August, wird die Notapotheke der Welt 60 Jahre alt. Sie ist jetzt zwar ins Seniorenalter gerückt, ist aber fit und agil wie eh und je. Das sechs Jahrzehnte alte Hilfswerk blickt in die Zukunft und beschäftigt junge Leute, die sich der Idee und der Vision, Menschen in Not zu helfen, verschrieben haben. Ein Beispiel dafür ist die 26 Jahre alte Tabita Werner, die erst am 1. August als Trainee in der Programmabteilung in Vorst begonnen hat. Sie hat Biowissenschaften studiert und ihren Master in Global Health gemacht. Sie hat im Ausland studiert und an der Universität Glasgow gearbeitet, spricht deutsch, englisch, französisch und spanisch und hat sich ganz bewusst für eine Bewerbung bei Action Medeor entschieden. „Obwohl ich so viel und so lange im Ausland war, habe ich noch nie so international arbeiten können wie jetzt hier“, sagt die junge Frau. Der Empfang der Kollegen sei sehr herzlich gewesen und sie sei schon seit Tag 1 in die Arbeit eingebunden worden. Mentoren stünden ihr jederzeit hilfreich zur Seite. In ihrem Bereich des frankofonen Afrikas und Asiens sei die Arbeit sehr umfangreich. Das Traineeprogramm läuft über zwei Jahre und beinhalte zahlreiche Fortbildungen, Summer Schools und externe Lehrgänge. „Ich kann mich mit dem Leitbild des Hauses, dass allle Menschen eine ähnlich gute Gesundheitsversorgung wir wir selbst haben sollten, voll identifizieren“, sagt Tabita Werner.