Diesen Weg nehmen die Züge : Das sind die Martinszüge in der Stadt Tönisvorst

Die Laternen der Kinder verwandeln die St. Töniser Innenstadt in ein Lichtermeer. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisvorst Für die Zeit der Martinszüge werden teilweise die Ortskerne gesperrt, Busse können einige Haltestellen nicht anfahren. Auch der Bürgerbus stellt den Verkehr ein.

Die St.-Martinszüge in der Stadt Tönisvorst finden in diesem Jahr wieder statt. Vorst macht am Dienstag, 9. November, den Auftakt, St. Tönis folgt am 11. und 12. November.

Die Züge im Einzelnen: Die Kindergärten in Vorst ziehen am 9. November ab circa 17 Uhr. Start des Kindergartenzugs ist an der Grundschule an der Schützenstraße. Von dort aus geht der Zug über die Josefstraße – Überquerung Lindenallee – Seulenstraße – Markt – Kuhstraße – links in die Hauptstraße – rechts in die Kronenstraße – links in die Neuhäuserstraße – links in die Giesenstraße – rechts in die Hauptstraße – links in den Amselweg und dann zur Gerkeswiese. Dort wird das Martinsfeuer entzündet.

Die Schulen in Vorst ziehen ebenfalls am 9. November, ab etwa 18.45 Uhr. Auch hier ist Start an der Grundschule Vorst. Von dort zieht der Zug über folgenden Weg: Schützenstraße – links in den Wiemespfad – links in die Lindenallee – rechts in die Seulenstraße – Markt – Kuhstraße – rechts in die Süchtelner Straße – links in die Eichenstraße – Überquerung Neuhäuserstraße – links in die Bruchstraße – links in die Anrather Straße – Giesenstraße - rechts in die Hauptstraße – links in den Amselweg – Gerkeswiese (Martinsfeuer).

Die Kindergärten in St. Tönis ziehen am Donnerstag, 11. November, ab 17.15 Uhr; Startpunkt Alter Markt. Von dort geht es in die Kaiserstraße – rechts in die Marktstraße – rechts in die Hochstraße – Willicher Straße – Pastorswall. Auf dem dortigen Freizeitgelände wird das Martinsfeuer entzündet.

Die Schulen in St. Tönis ziehen am Freitag, 12. November, ab 17.15 Uhr. Startpunkt ist der Kirchplatz. Von dort aus geht es so weiter: Alter Markt – Kaiserstraße – Vorster Straße – rechts in die Blumenstraße – rechts in die Hospitalstraße – links in die Marktstraße – rechts in die Hochstraße – Willicher Straße – Pastorswall Freizeitgelände (Martinsfeuer).

Für die Umzüge werden die Straßen gesperrt, teilt die Stadt weiter mit. Entsprechend wird Autofahrern empfohlen, die Ortskerne an folgen Tagen weiträumig zu umfahren: Vorster Ortskern am Dienstag, 9. November, von 16.30 bis etwa 20 Uhr; St. Töniser Ortskern am Donnerstag, 11. November, von circa 16.30 Uhr bis etwa 19 Uhr und am Freitag, 12. November, von etwa 16 bis 20.30 Uhr.

Die Busse 068, 064 und 062 werden an allen drei Tagen entsprechend umgeleitet. In Vorst am 9. November können für die Dauer der Martinszüge die Haltestelle „Oedter Straße“, „Bruchstraße“ und „Lindenallee“ nicht angefahren werden. Für die „Bruchstraße“ (Linie 064) gibt es eine Ersatzhaltestelle „Am Sportplatz“. Für die beiden Haltstellen „Oedter Straße“ und „Lindenallee“ wird empfohlen, entweder die Haltestelle „Vorst Rathaus“ oder aber „Am Försterhof“ anzusteuern. Entsprechende Aushänge gibt es an den jeweiligen Haltestellen. In St. Tönis ist nur die Haltstelle „Ringstraße“ betroffen. Dort wird empfohlen, die Haltestelle „Wilhelmplatz“ für die Dauer der Martinszüge zu nutzen. Die Straßenbahnlinie 041 ist von den Umleitungen nicht betroffen.

Betroffen von den Sperrungen am 11. und 12. November ist ebenfalls der Bürgerbus. So werden die Fahrten des Bürgerbusses am 11. und 12. November jeweils um 15.40 Uhr eingestellt. Nähere Infos hierzu unter www.bb-toenisvorst.de.

