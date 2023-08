Buntes Programm am Samstag, 26. August Das Seniorenhaus in St. Tönis beim Sommerfest kennenlernen

„Die Seniorenhäuser in St. Tönis und Vorst haben jeweils ihren ganz eigenen Charakter. Ihnen gemeinsam ist, dass das Wohnen im letzten Lebensabschnitt auch im Seniorenhaus ein Stück Heimat und Selbstbestimmung vermittelt“, so die Alexianer. Das Seniorenhaus in Vorst hält 60 Plätze vor, komplett in Einzelzimmern. Die Zimmer sind in sechs Wohngruppen aufgeteilt, die das Gefühl vermitteln sollen, in einer Wohngemeinschaft zu leben. Der jeweilige Gemeinschaftsbereich liegt zentral mitten in der Wohngruppe.