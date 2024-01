Gemeinsames Gemeindehaus Ökumene in Vorst macht einen großen Schritt

Daher traten die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde schon im September 2022 mit einer ersten Anfrage zu einer gemeinsamen Nutzung des Paul-Schneider-Hauses an die evangelische Gemeinde heran. „Alles Weitere ging dann sehr zügig, einvernehmlich und geschwisterlich“, zeigte sich Gohlke zufrieden. Auch der evangelische Kirchenkreis hat vor Kurzem die offizielle Genehmigung für die ökumenische Nutzung erteilt. Nun sollen die Räumlichkeiten allen offen stehen. „Hier ist alles möglich. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Senioren, aber auch vieles mehr“, erklärte der Pfarrer. Die gemeinsame Nutzung des Paul-Schneider-Hauses zeigt, wie stark die Ökumene in Vorst ist. „Wir sind in den vergangenen Jahren bereits zusammengewachsen und entwickeln uns immer weiter“, beschreibt Gohlke das Verhältnis der beiden Kirchen in Vorst. Die gute Ökumene zeige sich unter anderem an der gemeinsamen Pfingstandacht, der ökumenischen Osternacht oder den Schulgottesdiensten, die ökumenisch gestaltet werden.