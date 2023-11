Gastronomie in St. Tönis Das „Da Delizia“ soll die Gastroszene in St. Tönis bereichern

In der ehemaligen Gaststätte „La Casa“ an der Hülser Straße 22 in St. Tönis zieht bald neues Leben ein. Das Restaurant „Da Delizia“ öffnet voraussichtlich am Freitag, 1. Dezember, seine Türen. Aktuell stehen die Gläser noch in Kartons im Keller und auch die Speisekarte ist noch nicht ganz fertig. Schon bald geht es für die Mitarbeiter jedoch richtig los. „Vor ein paar Tagen wurden endlich unsere Schilder angebracht“, freute sich Inhaber Sukhdeep Singh Somal. Nun steht in großen Lettern „Ristorante Da Delizia“ an der Hausfassade.