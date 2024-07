Heimatpflege in Vorst Mit dem Heimatheft tief in das Vorster Heimatgefühl eintauchen

Rückblicke in die Vorster Geschichte, zeitaktuelle Themen, Mundartgedichte inklusive hochdeutscher Übersetzung, die Vorster Jahreschronik des vergangenen Jahres: Wer die Nummer 88 von „Voorsch – oss Heimat“ des Heimatvereins Vorst 1978, den „Freunden des Vörschter Platt“, aufschlägt, erlebt eine unterhaltsame Zeit. „Wir haben wieder eine bunte Ausgabe zusammengestellt“, sagte Wolfgang Arretz vom Heimatverein bei der Vorstellung. In der aktuellen Ausgabe steht dabei als Teil der Serie „Firmen und Geschäfte in Vorst“ das Kinderschuhfachgeschäft „5-Zehen“ im Mittelpunkt. Der Leser kann nicht nur in die Geschichte des Unternehmens eintauchen, sondern sich auch auf viele Fotos freuen, darunter mehrere, die bei so manchem sicherlich reichlich Nostalgie und Erinnerungen auslösen werden. Denn an der Kuhstraße 3, wo „5-Zehen“ heute daheim ist, waren einst unter anderem einmal CoOp, Plus, Schlecker und ein Abbelen Lagerverkauf beheimatet. Und das lebt mit alten Fotos noch einmal auf.