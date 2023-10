Verein Apfelblüte Tönisvorst Kochprojekt für Kinder ist der Renner

In der Küche des städtischen Jugendtreffs Vorst „Das Wohnzimmer“ herrscht rege Betriebsamkeit. Sechs junge Köche sowie drei Erwachsene sind mit dem zerkleinern von Obst und Gemüse beschäftigt. Brokkoli, Paprika und Zucchini sind bereits fertig. Luca ist derweil mit dem Blumenkohl beschäftig und wäscht diesen im Spülbecken. Ben schält Mandarinen, Lea zerteilt Trauben und Lara sowie Leonie mischen Kartoffelstücke mit Öl und Gewürzen. Begleitet von leiser Hintergrundmusik, viel Lachen und jeder Menge Gequatsche geht die Arbeit leicht von der Hand. Was es gibt verrät das Essensplan-Plakat an der Pinnwand neben dem Küchenbereich: Ofengemüse mit Ofenkartoffeln lautet das Hauptgericht. „Als Nachtisch wird Obstsalat mit Honig serviert“, teilt Kochgruppenleiterin Yvonne mit.