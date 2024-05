Serie Auf einen Latte Macchiato mit Rebecca Hermes Strahlende Augen sind der Lohn ihrer Arbeit

Hermes Das ist es auch. Aber es macht sehr viel Spaß. Das Schönste ist, wenn man in strahlende Mitarbeiteraugen blickt, weil sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und dort zu Hause sind. Wenn alles so aufgeht, wie ich es mir bei der Vermittlung vorgestellt habe, dann ist das einfach ein toller Lohn für die Arbeit.