Holiday on Ice 10.000 Euro Spende für Action Medeor

Als die Premiere der neuen Holiday on Ice-Show „No Limits“ im Grefrather Eissport und Eventpark gelaufen war, brandete langanhaltender Applaus auf. Die Zuschauer waren begeistert und feierten die Darsteller. Doch nicht nur Spaß stand an diesem Abend im Vordergrund, auch der gute Zweck spielte eine große Rolle, denn von jeder verkauften Eintrittskarte gingen fünf Euro an das Vorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor. Außerdem hatten die Besucher die Möglichkeit, zusätzliche Spenden abzugeben.