219 Einsätze im Jahr 2022 Daniel Schindler übernimmt Führung des Löschzugs St. Tönis

Was der Löschzug St. Tönis leistet, wurde deutlich, als auf das Jahr 2022 zurückgeblickt wurde. 70 aktive Kameradinnen und Kameraden rückten zu 219 Einsätzen aus – neun Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Um die hohe Anzahl an Einsätzen abarbeiten zu können, bilden sich die Mitglieder nicht nur am Standort regelmäßig an den Dienstabenden fort, sondern es wurden auch 35 Lehrgangsplätze erfolgreich belegt, die auf Stadt- sowie Kreisebene und am Institut der Feuerwehr in Münster stattfanden. Während gesellschaftliche Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte noch nicht möglich waren, konnte der Löschzug in der zweiten Jahreshälfte ein gemeinsames Grillen und eine Weihnachtsfeier mit den Partnern veranstalten.