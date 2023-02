Karneval Tönisvorst 2023 Tönisvorster Damen feierten mit den Nachtfaltern im Forum

„Einfach wunderschön, diese ganzen Menschen wiedersehen zu dürfen“, freute sich Moderator Jochen Moors. Der Krefelder Bauchredner Micha und seine Wilde Hilde unterhielten die Närrinnen bestens. Besonders lustig wurde es, als er eine Besucherinnen im Kostüm von Frau Antje an die eine und Jochen Moors an die andere Hand nahm und ihnen ihre markanten Stimmen verlieh. Die Beiden mussten nur einigermaßen synchron den Mund bewegen. Moors tat zunächst so, als würde er sich zieren: „Ich habe eine Acht-Stunden-Woche und den Rest der Zeit klebe ich mich irgendwo fest.“ An anderer Stelle verriet er etwas ganz und gar nichts Lustiges: „Wir hatten zwar keine Sitzung im vergangenen Jahr, mussten aber die verpflichteten Künstler trotzdem bezahlen.“ Deshalb bat er, eines der 400 Lose für fünf Euro zu kaufen. Tim Toupet kündigte er mit markigen Worten an: „Er ist ein absoluter Star. Dass er hier in unserer kleinen Stadt auftritt, ist etwas absolut Gigantisches.“ Der singende Friseur kam im rot-weiß-gestreiftem T-Shirt auf die Bühne, sang den Song vom Döner noch weitere bekannte Stimmungslieder. „Ihr seid der Hammer, Ladies“, lobte der Entertainer sein Publikum. „Wenn nicht jetzt, wann dann“: Die Frauen gingen auf seine Idee, eine Polonaise zu bilden, begeistert ein. Es ging von der Bühne durch den Saal, hoch auf die Empore und wieder zurück.