Neuer Internetauftritt : Seniorenverein aus Tönisvorst bekommt neue Internetseite geschenkt

Peter Pliester ist Vorsitzender der „Alter-nativen“. Aktuell ruhen die meisten Angebote. Foto: Emily Senf

Tönisvorst/Willich Die Werbeagentur CWG aus Willich hatte anlässlich ihres 35-jährigen Betriebsbestehens eine Internetseite im Wert von 3500 Euro für eine soziale oder kulturelle Einrichtung in der Region ausgelobt.

Von Eva Scheuß

Über eine neue Internetseite darf sich das „Alter-nativen“-Seniorenbüro in Tönisvorst freuen. Die Seite wirkt aufgeräumt, frisch und übersichtlich, bebildert mit aktuellen, ansprechenden Fotos. Dieser neue Internetauftritt ist ein Geschenk.

Der gemeinnützige Verein mit Sitz im Mertenshof am Pastorswall in St. Tönis hatte sich auf einen Aufruf der Firma CWG gemeldet. Die Werbeagentur mit Sitz in Willich hatte anlässlich ihres 35-jährigen Betriebsbestehens Ende 2020 eine Internetseite im Wert von 3500 Euro für eine soziale oder kulturelle Einrichtung in der Region ausgelobt.

„Wir haben uns beworben, hätten aber nie mit einem Erfolg gerechnet“, erzählt Peter Pliester, der Vorsitzende des Seniorenbüros. „Die Ausschreibung der CWG war für uns ein Glücksfall.“ Denn die alte Internetseite war in die Jahre gekommen, nicht mehr aktuell, kurz: das Sorgenkind des Vereins, der sich seit 1994 in Tönisvorst für die Belange älterer Menschen einsetzt. „Wir waren technisch nicht in der Lage, aus der Website etwas zu machen“, sagt der Vorsitzende. Selbst der Austausch eines Fotos geriet zum Problem. „Unsere alte Website war tot, da hat keiner mehr drauf geguckt. Wir haben sie auch gar nicht mehr beworben“, sagt er.

Umso größer war die Freude, als die Wahl der Agentur auf die „Alter-nativen“ fiel. Beworben hatten sich einige Einrichtungen aus der Region. CWG-Geschäftsführerin Kristiane Guth begründet ihre Entscheidung für die „Alter-nativen“ so: „Wie wichtig dieses Projekt ist, hat sich besonders im letzten Jahr einmal mehr gezeigt: Viele ältere Menschen mussten viel Zeit alleine und isoliert verbringen. Umso wichtiger ist es, dass ältere Menschen eine Anlaufstelle haben. Hoffen wir, dass dort bald wieder Gemeinschaft und Kurse stattfinden können.“

Das ist auch die Hoffnung von Peter Pliester. Denn alle Aktivitäten des Vereins, wie das Café oder die Kurse der Zukunftswerkstatt, finden coronabedingt im Moment nicht statt. Auch weil Mitglieder und Nutzer altersbedingt zur Hochrisikogruppe gehören. Weiter betrieben werden konnte die Beratungsstelle – per Telefon. Sehr gut angenommen wurde das Angebot der „Alter-nativen“, bei der Vereinbarung eines Impftermins zu helfen.