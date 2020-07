Serie: Hilfe aus Tönisvorst : Ausfuhrstopp wegen der Corona-Krise

Info

Umsatz Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz der Action Medeor gut 17,5 Millionen Euro, davon rund 13 Millionen Euro aus Spenden und Zuschüssen.

Hilfsgüter 79 fest angestellte und 47 ehrenamtliche Mitarbeiter verschickten unter anderem 521 Tonnen Hilfsgüter in 14.700 Paketen in 101 Länder. Dafür steht ihnen in Tönisvorst eine Lagerfläche von 4000 Quadratmetern zur Verfügung.

Sortiment 170 verschiedene Medikamente, 564 medizinische Bedarfsartikel von Handschuh und Mundschutz bis zu komplexen medizinischen Geräten gehören zum Sortiment.