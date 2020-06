Tönisvorster Verein „Enyemaka Ohaneze – Hilfe für alle“ : Corona-Krise erschwert Hilfe

Tönisvorst Das nigerianische Projekt „Enyemaka Ohaneze“ kämpft mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. In dem von Tönisvorst aus betreuten Jugendausbildungszentrum nahe der Stadt Lagos stockt die Arbeit.

Es ist ein Vorzeigeprojekt, das der Tönisvorster Verein „Enyemaka Ohaneze – Hilfe für alle“ zusammen mit Pfarrer Oliverdom Oguadiuru in Nigeria auf die Beine gestellt hat. Gemeinsam haben sie in Oke-Ogbe, das am Rand der Stadt Lagos liegt, rund 50 Kilometer vom Zentrum entfernt, ein Ausbildungszentrum für junge Menschen geschaffen. Doch in der Corona-Krise kommt die Arbeit ins Stocken und damit die Finanzierung.