Lockerungen der Corona-Beschränkungen : Haus Vorst bereitet sich auf Besucher vor

Vorst In Haus Vorst kehrt nach dem Lockdown der vergangenen Wochen wieder ein Stück Normalität ein: Das Restaurant öffnet am Donnerstag. Der Hotelbetrieb für Touristen folgt eine Woche später.

Zwar mussten die Kunden nicht auf ein Essen von Haus Vorst verzichten, da es seit dem 4. April das Angebot zum Mitnehmen gab, aber der Abholservice ist doch etwas anderes als gemütlich in dem modern elegant eingerichteten Restaurant zu sitzen und zu genießen. Das kann nun ab Donnerstag wieder erfolgen, allerdings mit einigen Änderungen. „Das fängt damit an, dass wie keine Salz- und Pfefferstreuer sowie Essig und Öl auf die Tische stellen. Wer etwas benötigt, erhält dies auf Nachfrage“, sagt Marija Slowick. Vor dem Essen werden heiße Tücher gereicht, um sich die Hände nochmals zu reinigen. „Wir bieten unseren Gästen beim Eintritt ins Restaurant eine Desinfektion der Hände an. Wenn man später essen möchte, ist es sicherlich angenehmer, sich kurz davor nochmals die Hände säubern zu können“, sagt Nannette Slowick. Jeder Gast erhält ein frisches Platzset, das wie die Servietten aus Papier ist und anschließend weggeworfen wird. Sind die Gäste weg, desinfizieren die Mitarbeiter den Tisch, bevor sich die nächsten Gäste daran setzen dürfen.

Lockerungen in der Corona-Krise : Gastronomie öffnet – so war’s am ersten Tag

Das Hotel von Haus Vorst geht eine Woche später an den Start. Ab dem 21. Mai dürfen in Nordrhein-Westfalen die Hotels wieder für Touristen öffnen. Hotelübernachtungen zu geschäftlichen Zwecken waren in der gesamten Zeit erlaubt. „Das war bei uns auch der Fall. Wir hatten schon in der ersten Woche, in der die Corona-Auflagen griffen, zwei Handwerker bei uns wohnen“, berichtet Marija Slowick. Im Eingangsbereich und auf den Hotelfluren hat das Mutter-Tochter-Team Desinfektionsmittel bereitgestellt, so dass die Gäste mit desinfizierten Händen ihren persönlichen Bereich betreten können. Morgens wird es kein Büfett mehr geben; das Frühstück wird am Tisch serviert. Beim Wechsel eines Hotelzimmers bleibt das Zimmer einen Tag unbelegt, um es intensiv lüften zu können. Zudem wird es gereinigt und desinfiziert.