Kitas in Tönisvorst : Corona-Auflagen verändern Kita-Betrieb

Ralf Küntges, Leiter des Famillienzentrums Villa Gänseblümchen in St. Tönis, ist froh, dass die Kinder wieder in die Einrichtung kommen dürfen. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Tönisvorst Disziplinierte Eltern, glückliche Kinder und gut vorbereitete pädagogische Fachkräfte. In den Kitas und Familienzentren in Tönisvorst ist der eingeschränkte Regelbetrieb wieder angelaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wenn Rolf Küntges an Montag zurückdenkt, geht ein Strahlen über sein Gesicht. „Der erste Tag war unglaublich entspannt. Wir haben disziplinierte Eltern erlebt und konnten Kinder begrüßen, die sich auf ihre Kita freuten“, berichtet der Leiter des städtischen Familienzentrums Villa Gänseblümchen in St. Tönis.

Nach mehr als zehn Wochen mit Stillstand oder Notbetreuung sind die Kitas und Familienzentren in Tönisvorst wieder im Regelbetrieb angekommen. Allerdings ist einiges anders als vor dem Beginn der Corona-Krise. Im Kontakt mit Eltern ist das Familienzentrum Kita Gänseblümchen beispielsweise sehr vorsichtig. Eltern müssen eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen, wenn sie ihre Kinder bringen oder holen. Mitarbeiter nehmen die Kinder im Foyer in Empfang; die Abholung erfolgt über den Garten, da jede Gruppe einen eigenen Zugang hat und sich nicht in die Quere kommt. In diesen Momenten tragen die Erzieher ebenfalls eine Maske, die sie sonst bei der Arbeit mit den Kindern nicht tragen. „Kinder brauchen Mimik“, betont Küntges. Das gelte auch für Nähe, daran habe sich in Zeiten von Corona nichts geändert.

Info Im Familienzentrum Villa Gänseblümchen ist das gesamte Team bis auf eine Ausnahme im Einsatz. Aufgrund von Vorerkrankungen gehört eine Mitarbeiterin zur Risikogruppe und befindet sich in Freistellung. Im Familienzentrum Dreikäsehoch ist das Team komplett gestartet. Aktuell gilt für alle Eltern deren Kinder die städtischen Kitas und Familienzentrum besuchen, dass mit minus zehn Betreuungsstunden gearbeitet wird. Wer zum Beispiel 45 Stunden hat, kann derzeit auf 35 Stunden Betreuung zurückgreifen.

Das offene pädagogische Konzept des Familienzentrums wird unter den derzeitigem Bedingungen nicht angewendet; die Kinder bleiben also in ihren jeweiligen Gruppen, wovon es vier gibt. „Normal können die Kinder frei entscheiden, wo und mit wem sie spielen wollen. Das ist derzeit nicht möglich“, sagt Küntges. Gegessen wird ebenfalls in der Gruppe und nicht im Speiseraum. Den Garten hat das Team aufgeteilt: Die gelbe Gruppe bekommt den Part mit der Schaukel, die Blauen freuen sich über die Rutsche, und die Roten nennen das Klettergerüst ihr Eigen. Die grüne Gruppe sind die U3-Kinder, und die haben eh einen eigenen Außenspielbereich.

„Wir haben das Glück, dass jede Gruppe mit Materialien ausgerüstet ist. Bauen, Werken und Malen, alles ist in jeder Gruppe möglich. Wir mussten nichts umräumen, um das zu ermöglichen“, berichtet Küntges. Der Projektraum, die Turnhalle und das Elterncafé, das derzeit ebenfalls für die Kinder genutzt wird, sind von außen zugänglich, was in der aktuellen Situation einen Vorteil darstellt. Nach Absprache werden diese Räume genutzt sowie danach gereinigt und desinfiziert. Die Stadtverwaltung sorgt für die Ausstattung mit Desinfektionsmitteln und Co. „Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen“, sagt Küntges.

Ungewohnt ist, dass an jedem Türrahmen ein Desinfektionsprotokol hängt, in das die Reinigungskräfte und die pädagogischen Mitarbeiter eintragen, wann was desinfiziert wurde. Auch die Hinweisschilder mit den lächelnden Gänseblümchen für die Eltern, die an Abstandsregeln und Mund-Nasen-Abdeckung erinnern, gehörten vorher nicht zum Alltag.