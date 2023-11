Am Schulzentrum in St. Tönis Corneliusstraße soll Fahrradstraße werden

Im November 2022 wurde vom Landesverkehrsministerium ein neuer Leitfaden für Fahrradstraßen veröffentlicht. Diese Thematik wurde dann bei Dienstbesprechungen beim Kreis Viersen vertieft, um zu einheitlichen Umsetzungen zu kommen, so Fachbereichsleiter Sieben. Um möglichst kurzfristig eine Verbesserung der Situation zu erreichen, hatte die Verwaltung bereits Ende Juni dieses Jahres an der Corneliusstraße sechs Verkehrsschilder „Verbot des Überholens einspuriger Fahrzeuge“ aufgestellt. Die Schilder verbieten – vereinfacht gesagt – Autofahrern das Überholen von Fahrrad- und Motorradfahrern. Allerdings, so wurde auch in der Diskussion im Ausschuss angemerkt, fühlten sich Radfahrer von Autos bedrängt, wenn diese sie nicht überholten.