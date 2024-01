Corneliusstraße in St. Tönis Einrichtung einer Fahrradstraße dauert noch

Bis aus der Corneliusstraße in St. Tönis am Schulzentrum eine Fahrradstraße wird, werden wohl noch einige Monate vergehen. Nach den Osterferien werde der Ordnungsdienst der Stadt die Verkehrsströme an dieser Stelle an zwölf Tagen beobachten, danach werde man sich „mit übergeordneten Behörden absprechen, wie sinnvollerweise eine Fahrradstraße eingerichtet werden kann“, sagt Stadt-Sprecherin Catharina Perchthaler auf Nachfrage unserer Redaktion.