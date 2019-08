Die neuen Ehrenringträger in Tönisvorst : Politik ist für Christa Voßdahl ein Jungbrunnen

Im September erhält Christa Voßdahls den Ehrenring der Stadt für ihr kommunalpolitisches Engagement. Darüber sprach sie mit RP-Redakteur Heribert Brinkmann. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Tönisvorst Christa Voßdahls gehört seit 27 Jahren dem Rat an. Sie ist eine von fünf neuen Ehrenringträgern der Stadt Tönisvorst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Politik ist für sie wie ein Jungbrunnen. Christa Voßdahls wird im Januar 70 Jahre alt, will bei der Kommunalwahl 2020 aber gerne noch einmal kandidieren. 1984 war sie sehr krank und musste zu Hause auf der Couch liegen. Lange hielt sie das aber nicht aus. Und so stand sie aus einer Laune heraus auf und besuchte eine Mitgliederversammlung der Tönisvorster SPD. Danach ging es ihr von Tag zu Tag besser.

So beginnen Legenden. Doch die Tönisvorster Politikerin hat es gar nicht nötig, sich eine Geschichte zu stricken. Sie ist eine Ehrenamtlerin durch und durch, und sie wurde früh von der Kommunalpolitik angesteckt. Ihr Schwiegervater war Karl Voßdahls, früher lange stellvertretender Landrat in Kempen. 2015 verstarb der gebürtige Kempener im Alter von 87 Jahren. Voßdahls saß für die SPD von 1971 bis 1989 im Kreistag. Ab 1975 war er 14 Jahre lang Stellvertreter von Landrat Hanns Backes.

Schwiegertochter Christa genoss es stets, mit ihm über Politik zu diskutieren. Durch ihn hat sie auch die SPD-Politiker Annemarie Renger und Willy Brandt kurz kennengelernt. Aber auch schon vorher war sie Sozialdemokratin – wie ihre Eltern und Großeltern. 1985 ist sie selber in die Partei eingetreten. Und es geht mit der nächsten Generation weiter. Gerade wurde ihre Schwiegertochter als sachkundige Bürgerin vom Stadtrat vereidigt.

In die Tönisvorster Kommunalpolitik haben Christa Voßdahls der damalige Fraktionsvorsitzende Lothar Vauth und der spätere Bundestagsabgeordnete Walter Schöler geholt. Sich selbst beschreibt Voßdahls als jemanden, der sich immer zu hundert Prozent vorbereitet. Sie hasse es, irgendetwas nicht zu verstehen. Die Formalien der Ausschusssitzungen und der Verwaltungsvorlagen waren ihr fremd. Da hat sie sich reingekniet. Vorher im Sport war es genauso: Ihr Mann Manfred spielte Fußball. Und weil sie die Regeln im Fußball genau verstehen wollte, wurde sie Fußballschiedsrichterin. Auch heute noch ist sie begeisterte Fußballgängerin, sechs bis zehnmal im Jahr geht es mit ihrem Mann zu den Heimspielen der Borussen in Mönchengladbach.

Aber vergessen wir nicht den Familienmenschen Christa Voßdahls. Wer sie zu Hause in ihrem Garten besucht, kann nicht übersehen, dass er von Kindern genutzt wird. Denn die Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn hat inzwischen sechs Enkelkinder zwischen zwei und acht Jahren. Doch sie war nie reine Hausfrau. Sechs Wochen nach der Geburt ihrer ältesten Tochter arbeitete sie wieder. Gearbeitet hat sie als Facharzthelferin Chirurgie in Krefeld, erst acht Jahre bei einem Unfallchirurgen, dann 20 Jahre bei einem Gynäkologen. Und weil sie das Arbeiten auch heute nicht lassen kann, jobbt sie regelmäßig bei Karstadt in Rheydt, vor allem in der Schmuckabteilung zur Adventszeit.

In der Kommunalpolitik kümmert sie sich um die Bereiche Soziales, Schule, Jugend und Sport. Dann kam das Antoniuszentrum dazu. Doch das hätte fast das Aus für sie bedeutet. Sie als Facharzthelferin wollte unbedingt im Aufsichtsrat der städtischen Tochter Antoniuszentrum bleiben und setzte sich – gegen die Pläne von Lothar Vauth – auch durch. Das brachte ihr ein Parteiausschlussverfahren wegen „Unfolgsamkeit“ ein, das im Sande verlief. Dafür musste sie anderthalb Jahre im Stadtrat pausieren, weil sie nicht mehr aufgestellt wurde. Ihr geht es immer um die Sache und um Gerechtigkeit. Sie mag keine Kungeleien. Heute ist sie „sehr stolz“, dass das Krankenhaus erhalten geblieben ist, auch wenn es nicht mehr städtisch ist. Und sie war mitbeteiligt.

In ihren 27 Jahren im Stadtrat hat sie vieles erlebt – und viele verschiedene Bürgermeister kennengelernt. Heute sei die Situation völlig anders als vor 25 Jahren. Aber so negativ wie heute sei es früher nie gewesen. Es herrschte im Rat eine andere Form von Respekt. Bürgermeister wie Dietrich Büttner oder Albert Schwarz legten die Geschäftsordnung nicht so auf die Goldwaage, wie das heute passiere. Da wurden nicht nur drei Wortmeldungen zugelassen.

Und auch Christa Voßdahls gehört zu den Ehrenringträgern, die von den früheren Weihnachtsessen schwärmen. Alle Parteien saßen an einem Tisch, in der Krankenhauskantine mit Ärzten und Schwestern zusammen. Auch wenn man sich „nicht permanent verbrüdert“ habe, kam man besser miteinander aus als heute. Auf Absprachen mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Horst von Brechan konnte man sich verlassen. Schlimm fand Voßdahls die Januar-Sitzung des Rates, bei der die SPD-Fraktion geschlossen die Sitzung verlassen hat. Besonders einige Kollegen aus der CDU-Fraktion hätten sich so herablassend und ohne Respekt verhalten, dass es sie noch jetzt aufregt. Das sei ja wie beim Fußball, es gehe nur noch ums Gewinnen. Hauptsache, die CDU bringe ihre Anträge durch. Bürgermeister Thomas Goßen versuche auszugleichen, er komme ihr aber von der CDU-Fraktion abhängiger vor als frühere Bürgermeister. Insgesamt sei das Klima noch nie so schlecht gewesen wie heute.

Ihre eigene Fraktion schildert sie dagegen in den höchsten Tönen. Die letzten Jahren in der Fraktion seien phantastisch gewesen. Es gab keinen Streit, schnelle Infos per Whatsapp, kein Zwang, eine Super-Zusammenarbeit. Gerne würde sie so weitermachen wie bisher. Aus gesundheitlichen Gründen „müsse“ sie weitermachen.