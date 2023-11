Christuskirche St. Tönis Chorkonzert zwischen Popmusik und Blues

Golombek, die das Konzert leitet, hofft nun, dass die Teilnehmer am Projektchor so viel Spaß am gemeinsamen Singen gehabt haben und am Konzert haben werden und dass vielleicht der ein oder andere mit Ende des Projektchores dem Chor Voice Connection beitritt. Doch auch für Außenstehende steht die Möglichkeit, in einem Chor zu singen, jederzeit offen. Wer ansonsten neugierig aufs Singen geworden ist, der kann auch in das offene Singen der Singgruppe Freitoninos hineinschnuppern. Jetzt aber steht erst einmal am Samstag, 18. November, 17 Uhr, das Konzert mit Popmusik in der Christuskirche an der Hülser Straße an. Der Eintritt zum Konzert ist frei.