Vorster Chor hat sich aufgelöst „Sing in 73“ sammelte Geld für Hospizarbeit

Vorst · (tre) Im Paul-Schneider-Haus in Vorst verabschiedete sich der achtköpfige Chor „Sing in 73“ samt seiner instrumentalen Begleitung nach 50 Jahren gemeinsamen Musizierens Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand.

01.02.2024 , 16:00 Uhr

Chormitglieder übergaben die Spende an Vertreter des Hauses Bodelschwingh. Foto: Sing in 73

Das Jubiläumskonzert unter dem Titel „Wir singen Lieder, die wir mögen“ war gleichzeitig eine Benefizveranstaltung. Zum Abschluss des Konzertes ging ein Hut zugunsten der Hospizarbeit herum. Auf diesem Weg kam bei dem gut besuchten Konzert, das die Besucher begeisterte, eine Summe von 1150 Euro zugunsten des Hospizes in Dülken zusammen. Aufgestockt wurde die Spende durch die NEW-Stiftung um weitere 500 Euro. So konnten die Mitglieder von „Sing in 73“ nun eine Gesamtsumme von 1650 Euro überreichen. Ulrich Wenders, Annemarie Leuschner, Wilfried Boms), Hagen Leuschner und Günter Cremer von „Sing in 73“ überreichten das Geld gemeinsam an Jörg Mathew, Geschäftsführer des Hauses Bodelschwingh, und Pflegedienstleiterin Claudia Tenten-Speck.

(tre)