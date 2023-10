Chor „Sing in 73“ aus Vorst Das Jubiläum ist auch ein Abschied

Vorst · Bei „Sing in 73“ bereiten sich die Musiker und Sänger auf ihr Jubiläumskonzert vor. Am 18. November wird das 50-jährige Bestehen im Paul-Schneider-Haus in Vorst gefeiert. Doch dann ist Schluss.

10.10.2023, 17:00 Uhr

Der Chor „Sing in 73“ probt im Keller von Heidemarie und Wilfried Boms. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer

Im Keller von Heidemarie und Wilfried Boms ist Rangieren angesagt. „Unser Keller hat nicht viel Platz, aber wir passen alle prima rein“, sagt Wilfried Boms lachend. Wobei Ulrich Wenders, Günter Cremer und Hagen Leuschner den Anfang machen, denn Keyboard, Gitarre und Saxofon finden ihren Platz im hinteren Bereich. Dem folgen die vier Sängerinnen Heidemarie Boms, Sabine Frank, Annemarie Leuschner und Christa Wenders. Noch während sie sich hinter ihren Notenständern einrichten, schiebt Wilfried Boms die Mikrofone in die Positionen, denn geprobt wird mit Anlage, wie es beim Konzert ebenfalls der Fall sein wird. Zum Schluss nimmt er selbst seinen Platz am Schlagzeug ein. Seit Jahrzehnten ist der Keller des Vorster Ehepaares der Probenraum von „Sing in 73“.