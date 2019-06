St. Tönis : CDU will Konzept für die Innenhöfe

CDU will Konzept für die Innenhöfe

Der Seulenhof an der Hochstraße ist der bekannteste Innenhof in St. Tönis. Mit einem Kunsttrödelmarkt im Seulenhof feierte der Verein „facette“ im Mai 2018 sein 30-jähriges Bestehen. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis (RP) Der Pastorswall und die Innenhöfe sind besondere Aufenthaltsorte. Sie können Platz bieten für Gastronomie, Kunst- und Kulturveranstaltungen, generationenübergreifende Events, öffentliche Zusammenkünfte oder private Feiern.

Die Vorteile eines Innenhofes: In der Regel ist er von vier Seiten umbaut und bietet dadurch Schutz, natürliches Licht und ein Raumgefühl. Tönisvorst verfügt über einige Innenhöfe, wie zum Beispiel den Antoniushof, den Seulenhof und den Hof am Alten Markt.

Die Chancen, die diese Innenhöfe bieten, um der Innenstadtentwicklung einen Schub zu verleihen, will die CDU hervorheben. „Unsere Innenhöfe haben das Potenzial, die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen. Sie können damit zu einem wichtigen Baustein für die Belebung der Innenstadt werden“, glaubt CDU-Ratsfrau Anja Lambertz-Müller.

Dies ist besonders im Blick der heimischen Christdemokraten ein familienfreundliches Gesamtkonzept. Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtmarketing, Gebäudemanagement und Liegenschaften (WiStaGeLi) soll in seiner nächsten Sitzung am 9. Juli über den Antrag entscheiden. Die Christdemokraten erhoffen sich ein durchdachtes Konzept im zweiten Halbjahr 2019, um dann gegebenenfalls benötigte Finanzmittel für den Haushalt 2020 bereitstellen zu können. „Wir sollten damit keine Zeit verlieren“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Hamacher.