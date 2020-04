Randalierer in Tönisvorst : CDU fordert Sicherheitskonzept für städtische Gebäude

Randalierer in Tönisvorst

Tönisvorst Unter anderem soll eine mögliche Videoüberwachung geprüft werden.

Sachbeschädigungen an städtischen Gebäuden will die Tönisvorster CDU-Fraktion nicht mehr unkommentiert hinnehmen. „Wir wollen, dass endlich effektive Maßnahmen und Handlungen eingeleitet werden, um der Zerstörungswut ein Ende zu bereiten und die Immobilien und Werte aller zu schützen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Hamacher. Nach der Verwüstung der Rosentalhalle Ende vergangenen Jahres mit erheblichem Sachschaden haben demnach die Berichte über die Einbrüche ins Jugendfreizeitzentrum, die Sporthalle am Corneliusfeld sowie das Schulzentrum bei den Christdemokraten das Fass zum Überlaufen gebracht.