CDU-Antrag : CDU will Hitze- und Sonnenschutz auf Spielplätzen

Der Abenteuerspielplatz am Düngelshof in Tönisvorst. (Symbolfoto). Foto: Emily Senf

Tönisvorst Die Fraktion hat einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung formuliert.

Die Tönisvorster CDU-Fraktion will es für Kinder und Jugendliche in Hitzeperioden angenehmer machen, sich im Freien aufzuhalten: Sie will wichtige Spielplätze der Stadt mit einem Hitzeschutz versehen, teilt sie mit und erläutert: Die Spielplätze in Tönisvorst – beispielsweise der Spielplatz am Pastorswall – erfreuten sich gerade in der Sommerzeit hoher Beliebtheit. Allerdings seien viele Kinder trotz ausreichendem Hautschutz durch Sonnencremes oder Kleidung dort einer starken Sonneneinwirkung ausgesetzt. Dies könne zu einem Sonnenstich oder Hitzschlag führen.