CDU Tönisvorst : Christdemokraten setzen bei Postenvergabe für Land und Kreis auf Frauen

Der CDU-Parteivorsitzende in Tönisvorst, Dirk Louy, und Britta Oellers Foto: CDU

Tönisvorst Der Vorstand der CDU Tönisvorst spricht sich einstimmig für die erneute Nominierung von Britta Oellers als CDU-Landtagskandidatin aus. Ebenfalls vorgeschlagen sind seitens der Stadtunion zwei Kandidatinnen für den Kreisvorstand der Partei. Damit schicken die Tönisvorster drei Frauen ins Rennen.

„Britta ist eine hervorragende Abgeordnete für uns in Tönisvorst und das einzig Positive, das aus dieser künstlichen Zusammenlegung durch die damalige rot grüne Landesregierung geschehen ist. Die Zusammenarbeit zwischen Tönisvorst und Krefeld ist hierdurch nicht enger geworden, dafür hat es Positionen unserer Stadt im Kreis Viersen zumindest parteiseitig geschwächt“, sagt der Tönisvorster Parteivorsitzende Dirk Louy.

Bei einer Wahlkreismitgliederversammlung der Union wird am 24. August in Krefeld entschieden, wer als Kandidatin aufgestellt werden wird. Alle Parteimitglieder der CDU Tönisvorst sind hierbei stimmberechtig. Louy: „Damit zeigen wir das, was die Willicher CDU schon für den Bundestagswahlkampf gerne gesehen hätten, wir brechen die ,Herrenkultur’ auf.“