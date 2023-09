Räume solllen Ort der Begegnung werden Tönisvorster CDU gestaltet Bürgerbüro um

Ein Ort der Begegnung soll das neu gestaltete Bürgerbüro der CDU Tönisvorst an der Antoniusstraße 7 in St. Tönis werden – die Voraussetzungen dafür wurden in den vergangenen Monaten geschaffen. Nun fehlt noch ein bisschen Deko im Inneren, und die großflächigen Schaufenster des einstigen Ladenlokals wollen auch noch gestaltet werden. Dort sollen Bilder der Tönisvorster Lokalpolitiker der Union aufgehängt werden, sagt Parteivorsitzender Dirk Louy.