Positionspapier Wie die CDU Tönisvorst die Windenergie sieht

„Max und Moritz“ werden sie inzwischen von vielen liebevoll genannt und dienen nicht selten als Fotomotiv, sind sie doch weithin sichtbar: die beiden Strom produzierenden Windräder in der Rottheide bei Vorst. Bevor sie errichtet wurden, waren die beiden Windkraftanlagen nicht sehr beliebt, Bürger wehrten sich, der Fall landete nach langem Hin und Her schließlich sogar vor dem Verfassungsgerichtshof NRW, der die Beschwerde der Stadt gegen die Windräder abwies. Für die Tönisvorster CDU und ihren Vorsitzenden Dirk Louy wäre der Streit vermeidbar gewesen, wenn der Betreiber frühzeitig und umfassend über die Pläne informiert, die Bevölkerung eingebunden und so Akzeptanz geschaffen hätte. Um Akzeptanz geht es auch im neuen Positionspapier „Energieversorgung – Energiesicherheit und Klimaschutz“ der Tönisvorster Union, das bei der jüngsten Mitgliederversammlung mehrheitlich verabschiedet wurde.