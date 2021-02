Online-Diskussion mit IHK-Geschäftsführung : CDU Tönisvorst mahnt, die Wirtschaft nicht zu vernachlässigen

Tönisvorst Die Union hatte ihre Mitglieder zur Online-Diskussion mit IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz eingeladen. Kritik gab es am politischen Gegner.

„Mit dem zweiten Corona-Lockdown hat sich die wirtschaftliche Situation für viele Unternehmer extrem verschlechtert. Eine gute Kommunalpolitik muss hier unsere Gewerbetreibenden in den Fokus nehmen, damit wir nicht ein Ausbluten der Innenstädte und Gewerbegebiete erhalten“, sagte der Vorsitzender der Ortsunion, Dirk Louy. Mit dem „Links-Bündnis“ als neue Mehrheit im Stadtrat werde über Schulneubau, Zwangsanteil von Sozialwohnungen in Neubaugebieten, über eine Fahrradstraße um den Ortskern von St. Tönis gesprochen, die sogar den Ausschluss von Autos bedeuten könnte. All das seien Signale, die zeigten, dass tief in die Stadtkasse gegriffen werden könne, aber Wirtschaft keine Rolle spiele. „Dabei ist die Genesung der lokalen Wirtschaft nach der Pandemie von so großer Bedeutung“, so Louy.