Zeelink : Abendspaziergang entlang der Pipeline

Die CDU-Miglieder besichtigten auch die Stelle in Unterweiden, an der die Pipeline den Krefelder Weg kreuzt. Foto: Kurt Lübke. Foto: Kurt Lübke

Tönisvorst Einen Ausflug zur zukünftigen Zeelink-Gaspipeline unternahm der CDU-Stadtverband Tönisvorst.

Zeelink ist das größte Einzelprojekt im Nationalen Entwicklungsplan Gas 2015 der Bundesnetzagentur. Die Pipeline stellt eine Verbindung zum LNG-Terminal in Zeebrügge her und trägt so zur Routen- und Quellendiversifizierung zur Versorgung von Deutschland mit Erdgas bei.

Das H-Gas komme aus dem LNG-Terminal in Zeebrügge. „LNG ist Erdgas, das durch Herunterkühlen von einem gasförmigen in einen flüssigen Aggregatzustand übergeht“, erklärt Kissing. So könne das Erdgas mit Tankschiffen aus Nord- und Westafrika, dem Nahen Osten und Nordamerika nach Europa transportiert werden. In Zeebrügge werde das Gas wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht und in die Pipelinenetze eingespeist. Gebaut werde die Pipeline von Nord nach Süd. Insgesamt sei eine Bauzeit von knapp zwei Jahren vorgesehen. Die Inbetriebnahme erfolge voraussichtlich im März 2021.