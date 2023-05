Stadtrat Tönisvorst stimmt für CDU-Antrag „Blaulichttag“ für mehr Respekt

Den oft ehrenamtlichen Hilfsorganisationen komme in der Gesellschaft eine besondere Bedeutung zu, so die Tönisvorster CDU in ihrer Antragsbegründung. Es sei daher im Interesse der Stadt, insbesondere junge Menschen über diese wichtige Aufgabe zu informieren. „Bei der Jugendfeuerwehr besteht aktuell aufgrund des erfreulicherweise großen Andrangs eine Warteliste, sodass die Stadt in diesem Bereich personell gut aufgestellt ist“, so die CDU weiter. Ein „Blaulichttag“ könne aber auch dazu dienen, den Respekt vor Einsatz- und Rettungskräften zu erhöhen und in der Folge „der leider zunehmenden Gewalt gegen diese Kräfte vorzubeugen“. Denkbar sei als eine mögliche Empfehlung, dass sich die Blaulichtorganisationen in der Stadt Tönisvorst beispielsweise in Form eines Projekttages vorstellen dürfen, so die Union.