Die CDU mahnt In Tönisvorst fehlen 121 OGS- und Betreuungsplätze

Tönisvorst · Die Tönisvorster CDU-Fraktion macht Druck: Nach aktuellem Kenntnisstand fehlen in Tönisvorst für das Jahr 2023 63 Plätze in der offenen Ganztagsschule (OGS) und zusätzlich weitere 58 Plätze in der Betreuung, teilt die Fraktion mit.

25.08.2023, 16:06 Uhr

Laut CDU fehöen in der Grundschule Vorst 18 Plätze in der OGS und 35 Plätze in der Betreuung. Foto: Marc Schütz

„Wie die CDU erfahren hat, fehlen davon in der Grundschule Vorst alleine 18 Plätze in der OGS und 35 in der 8-bis-14-Uhr-Betreuung.“ Grund dafür sei, dass die Grundschule einen gestiegenen Raumbedarf habe und mehr Räume für die Erfüllung der schulischen Aufgaben benötige. Daraus resultiere, dass für die 8-bis-14-Uhr-Betreuung Räume fehlten und Plätze wegfielen. Daher müsse gerade für die GGS Vorst eine kurzfristige, aber auch nachhaltige Lösung her. „Wir wollen eine schnelle Lösung, aber keine Containerkinder“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Rütten. „Eine finanziell nachhaltige sowie schnelle Lösung wäre für uns zum Beispiel eine Erweiterung in Modulbauweise.“ Das sei auch das Ergebnis im zuständigen Fachausschuss gewesen. „Fakt ist: Die Verwaltung muss jetzt zackig liefern“, so Rütten.

(msc)