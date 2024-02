Projekt in St. Tönis CDU fordert nachhaltiges Baugebiet an der Steinheide

Mit dem Zertifizierungssystem für nachhaltige Quartiere biete die DGNB ein weltweit anerkanntes Planungs- und Optimierungswerkzeug an, das eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsqualität zielgerichtet, systematisch und wirtschaftlich umsetze, so die stellvertretende Ausschussvorsitzende Christiane Tille-Gander (CDU). „Konkret unterstützt die Zertifizierung dabei, Quartiere zu entwickeln, die einen möglichst geringen CO 2 -Ausstoß verursachen, das Stadt- und Mikroklima betrachtet sowie die Umweltrisiken und den damit verbundene Werterhalt eines Quartiers. Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Förderung der Biodiversität.“ Daneben spielen laut CDU Mobilität, Kreislaufwirtschaft und die späteren Nutzenden eine wichtige Rolle.