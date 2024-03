Lesetipp aus Tönisvorst Ein Leben zwischen Kohlenzeche und Kunstakademie

Wie sagt Nelly: „Hier ist zwar was los. Aber es passiert nichts!“. Und doch entwickelt sich das Leben der Freunde, es warten Veränderungen: Jürgen geht nach Amerika; Edgar kommt doch auf die Kunstakademie in Düsseldorf. Dort ist schon der erste Tag der Eintritt in eine andere Welt: die Kommilitonen aus meist vermögenderem Hause, die kapriziöse neue Professorin, die exaltierte Kunstszene, die turbulenten Nächte auf der berüchtigten Ratinger Straße. Als die Kunstklasse ein 24-Stunden Happening plant, gibt es einen handfesten Skandal. Es stellt sich die Frage: Welche Grenzen gilt es bei Kunst einzuhalten?