“Carfreitag“ im Kreis Viersen Autofahrer mit Tempo 144 statt 70 geblitzt

Die Kreispolizeibehörde Viersen hat an Karfreitag am länderübergreifenden Einsatz gegen Raser, Poser und illegales Fahrzeugtuning teilgenommen – dem sogenannten Carfreitag. Allgemein sei das Verkehrsaufkommen im Kreis Viersen allerdings sehr gering gewesen, so ein Polizeisprecher. Ein möglicher Grund: Die recht niedrigen Temperaturen und immer wieder einsetzender Regen hätten nicht zu „Spritztouren“ eingeladen.