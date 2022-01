Schulpflegschaftsvorsitzende des MEG : Elternsprecherin widerspricht Darstellung zum Campus-Workshop

Tönisvorst Die Schulpflegschaftsvorsitzende des Tönisvorster Michael-Ende-Gymnasiums, Annette Burbach, kritisiert die Darstellung, der Workshop mit Elternvertretern zum Campus-Projekt in St. Tönis sei nicht immer konstruktiv gewesen.

Moderator Joachim Sterl hatte im Gespräch mit unserer Redaktion moniert, dass mit einem Teil der Eltern eine konstruktive Diskussion nicht möglich gewesen sei, da die Kritik am Verwaltungsvorschlag zum Campus im Fokus gestanden habe. Die Mehrheit der Teilnehmenden werde nicht richtig wiedergegeben, sagt Annette Burbach. „Unsere Aufgabe lautete, Stärken und Schwächen des Standorts am Wasserturm und des Standorts Corneliusfeld zu benennen. Das haben wir getan. Dass der Standort am Wasserturm sehr viele Schwächen hat, liegt nicht an uns.“