Schulen in St. Tönis : Campus-Vorschlag: Bürgerinitiative weist auf Risiken hin

Tönisvorst Die Tönisvorster Stadtverwaltung hat einen neuen Vorschlag zum Campus-Projekt gemacht: Das Gymnasium soll saniert werden, die Gesamtschule bekommt Neubauten am Wasserturm. Was die Bürgerinitiative Campcorn dazu sagt.

Die Bürgerinitiative Campcorn stelle sich nicht gegen die Wünsche der Schulen. Das stellt Pressesprecherin Stephanie Wickerath in einer Pressemitteilung klar. „Wir freuen uns auch, dass viele unsere Vorschläge in die aktuelle Planung eingeflossen sind. Es ist uns aber wichtig, dass die Bürger und Bürgerinnen wissen, was auf sie zukommt“, betont Wickerath. Wie Burkhard Kuphal, Mitinitiator des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Schulzentrums und des regionalen Grünzugs ausführt, sei mit Kosten zu rechnen, die derzeit nicht auf dem Tisch lägen. „Um einen sicheren Schulweg von St. Tönis kommend zu schaffen, muss die Vorster Straße besonders in der Gefahrenzone Westring, Am Schluff und Am Wasserturm umgebaut werden – und das wird teuer.“ Außerdem sei der Kaufpreis für das Grundstück am Wasserturm nicht in der Kalkulation enthalten. Auch der Zeitplan berge ein Risiko, sagt Susanne Ollesch von Campcorn. „In Kempen wird derzeit der Neubau einer Gesamtschule auf einem Sportplatz geplant“, weiß Ollesch, „obwohl das Grundstück der Stadt bereits gehört und nur noch der Bebauungsplan geändert werden muss, wird mit der Fertigstellung nicht vor 2028 gerechnet.“