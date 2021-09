Jahreshauptversammlung : Turnerschaft wegen des Campus-Projekts in Sorge um Vereinsheim

St. Tönis Bei der Jahreshauptversammlung der Turnerschaft St. Tönis war auch das Campus-Projekt Thema. Der Verein sorgt sich um sein Vereinsheim, in das viel Geld und Arbeit fließen.

Das Vorhaben, auf einer Ackerfläche am alten Wasserturm einen Campus für die Stadtverwaltung und die beiden weiterführenden Schulen zu bauen, beschäftigt auch die Turnerschaft St. Tönis, wie jetzt auf der Jahreshauptversammlung deutlich wurde: Der Vorsitzende Christian Hülsemann sagte, dass durch die Sanierungsmaßnahmen und weiteren Planungen viel in die Modernisierung des Vereinsheims investiert werde. Ein neues Dach, neue Fenster und eine neue Heizungsanlage wurden installiert. Weitere Projekte wie ein neuer Hallenboden und ein neuer Aufprallschutz sind in Planung. Allerdings werfe das Campus-Projekt viele sorgenvolle Fragen für den Standort des Vereinsheims auf. Hülsemann hofft, das der Vereinssport in den Planungen der Stadt berücksichtigt wird und man die Vereine mit einbezieht.