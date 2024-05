Weiterführende Schulen in Tönisvorst Bürger wollen mehr Tempo

Die Meinungen zum ursprünglich mit dem Namen „Campus“ versehenen Projekt in St. Tönis sind gespalten. Dies zeigte ein Infostand der Bürgerinitiative „Campcorn“ am Samstagmorgen. Während die Initiative die geplante Bebauung am Wasserturm – auf der Ackerfläche zwischen Düsseldorfer Straße, Vorster Straße und Am Wasserturm – unbedingt verhindern möchte, wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger, dass sich die Situation der beiden weiterführenden Schulen der Stadt möglichst schnell zum Positiven wendet.