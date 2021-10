Campus-Projekt in St. Tönis : Regionalplan-Änderung ist laut Stadt möglich

St. Tönis Diskutiert wird derzeit über Neubauten für Stadtverwaltung und die beiden weiterführenden Schulen auf einem Acker am alten Wasserturm. Doch der ist noch als Regionaler Grünzug ausgewiesen.

Dabei sei deutlich geworden, dass die Bezirksregierung das Projekt grundsätzlich begrüße und darin einen „echten Mehrwert für Tönisvorst“ sehe, allerdings sei für die Änderung des Regionalplans Voraussetzung, dass eine „lückenlose und nachvollziehbare Alternativenprüfung“ durchgeführt werde, sagte Friedenberg. Heißt: Auch andere mögliche Standorte für das Campus-Projekt müssen geprüft worden sein, die Fläche am Alten Wasserturm müsse also „alternativlos“ sein. Zudem müssen Konzepte für die Gebiete vorgelegt werden, die umgestaltet werden sollen, wenn der Campus fertig ist: An den bisherigen Schulstandorten Corneliusfeld und Kirchenfeld und am Verwaltungsstandort Bahnstraße sollen beispielsweise Klimasiedlungen entstehen. Dafür müssen Bauformen und -dichte benannt und ein Verkehrskonzept erarbeitet werden.