„Campus“ in Tönisvorst Verwaltung prescht mit Vorschlag vor

Lange war es recht still um das „Campus“-Projekt in Tönisvorst – doch kurz vor dem Wochenende kam die Stadtverwaltung mit einem Vorschlag um die Ecke, der Fahrt in die Sache bringen könnte und für heftige Diskussionen in der nächsten Ratssitzung am 20. März sorgen dürfte: Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Projekte „Neubau der Rupert-Neudeck-Gesamtschule am Wasserturm“ sowie die „Teilsanierung des Michael-Ende-Gymnasiums“ prioritär zu bearbeiten und die notwendigen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Der ebenfalls beschlossene Neubau für die Stadtverwaltung auf dem Acker am Wasserturm soll somit hintangestellt werden.