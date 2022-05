Frühlingsempfang in Tönisvorst : Bunter Themenmix beim CDU-Frühlingsempfang

Tönisvorst Nach zweijähriger, pandemie-bedingter Pause hatt die Union zum Frühlingsempfang eingeladen. Gäste waren unter anderem der CDU-Fraktionschef im NRW-Landtag, Bodo Löttgen, und Norbert Vloet von Action Medeor.

2019 war die Premiere, jetzt gab es die erste Fortsetzung. Die CDU Tönisvorst veranstaltete ihren Frühlingsempfang. Dirk Louy, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass es nach der Zwangspause wieder möglich ist, Veranstaltungen durchzuführen. Zu den Gästen zählten neben den Mitgliedern auch Britta Oellers, MdL, und Bodo Löttgen , MdL und Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen.In Anbetracht der Ereignisse der Ukraine erinnerte Löttgen daran, dass die als selbstverständlich hingenommene Demokratie dies nicht sei. Sie müsse bewahrt werden, betonte er. Löttgen kritisierte die Hamstereinkäufe, für die es keinen Grund gebe und die nur unnötige Spannung erzeugten. Als falsch empfindet der Politiker auch die aktuell geforderte vierprozentige Flächenstilllegung von Ackerflächen. Er sieht es als ethische Verpflichtung, dort Brotweizen zu erzeugen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten und weiteren Ländern mit Lebensmitteln helfen zu können. Löttgen sprach zudem von Steuersenkungen, um die Kostenspirale zu stoppen. Es dürfe kein Luxus sein, im Winter warm in seiner Wohnung zu sitzen.

Oellers zeigte nochmals auf, was Vereine alles umsetzen können, wenn sie Förderanträge auf den Weg bringen und entsprechende Fördertöpfe des Landes anzapfen. Als Beispiele führte sie die Vorplatzgestaltung der Vorster Jugendeinrichtung „Das Wohnzimmer“ sowie das Martins- und Schützendenkmal in Vorst an. Welche Bedeutung Vorst für die Welt hat, verdeutlichte Norbert Vloet von Action Medeor. Das in Vorst angesiedelte Medikamentenhilfswerk versorgt neben seinen Schwerpunktländern, zu denen auch Afrika gehört, derzeit ebenso die Ukraine. 180 Tonnen medizinische Hilfsgüter wurden bislang geliefert.