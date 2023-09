Bürgerservice in Tönisvorst Sind die Wartezeiten zu lang?

Es ist Montagvormittag, der 11. September, 11.15 Uhr: Wem jetzt auffällt, dass er oder sie dringend den Personalausweis oder Reisepass verlängern muss, hat Glück: Am Donnerstag, 14. September, um 10.30 Uhr gibt es den nächsten freien Termin beim Bürgerservice in St. Tönis, beim Bürgerservice in Vorst ist der nächste freie Termin einen Tag später um 8.40 Uhr verfügbar. Weitere freie Termine gibt es dann erst wieder knapp eine Woche später. Darüber, ob diese Wartezeiten auf einen Termin angemessen sind oder zu lang, diskutierte die Tönisvorster Politik nun in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Die CDU hatte einen Antrag zur Verbesserung der kurzfristigen Terminverfügbarkeit des Bürgerservices gestellt.