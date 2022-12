Ehrenamtliches Engegement in Tönisvorst FDP-Bürgeroscar für Michael Franken

Michael Frankens unermüdlichen Einsatz hat die FDP Tönisvorst jetzt mit der Übergabe des Bürgeroscars im JFZ gewürdigt. Marcus Thienenkamp stellte in der Laudatio die Bedeutung des Lokalbezugs in den Sendungen von Michael Franken heraus: „In einer Zeit, in der wir alle hautnah medial an den Katastrophen und wenig schönen Neuigkeiten aus aller Welt teilnehmen können, ist es besonders wichtig, dass auch die oftmals ganz normalen, manchmal auch schönen Nachrichten aus der direkten Nachbarschaft wahrgenommen werden können.“ Außerdem betonte Thienenkamp, dass es wichtig sei, dass neben Influencern und sonstigen Meinungsäußerungen in den sozialen Medien auch journalistisch geschulte Menschen Berichte produzieren und senden – so wie es bei Michael Franken der Fall sei.